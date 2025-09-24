Народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что не разделяет радости по поводу вчерашних высказываний президента США Дональда Трампа. По его мнению, глава Белого дома хочет показать Владимиру Путину кузькину мать ценой жизней украинцев, а Владимир Зеленский этому очень рад.

Свое мнение нардеп высказал в телеграм-канале.

Он отметил, что президент США в своей вчерашней публикации в соцсети Truth Social акцентировал внимание на возможности Украины отбить свою территорию "при поддержке ЕС - то есть без США".

"Если перевести правильно на украинский, это звучит так: "Владимир, украинцы тебе покажут и за США, и за ЕС". И что самое смешное, Зеленский очень рад этому ответу. А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну. Потому что выходит так: все очень сильные военные государства, но когда доходит до дела, давайте за счет жизней украинцев покажем Путину кузькину мать. А давайте нет", - призвал Гончаренко.

Он добавил, что заявление Трампа не о победе Украины, а об умывании рук от войны.

"Он прямо говорит: вы там с ЕС разбирайтесь. Надеюсь, у вас получится. Всем удачи!" - написал нардеп.

Мы подробно анализировали, что значат вчерашние заявления Трампа об Украине.