Владимир Зеленский на брифинге в Нью-Йорке, который прошёл сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й Генассамблеи ООН, заявил, что не может раскрыть детали переговоров, но поблагодарил американского лидера и отметил, что у того "есть очень важная информация" о ситуации на фронте.

"Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп владеет очень важной информацией касательно ситуации на фронте", - сказал он. Встреча Трампа и Зеленского прошла 23 сентября во время недели высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Зеленский также сообщил, что, по его словам, теперь Трамп "доверяет ему, а не Путину".

"Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне", - отметил Зеленский на брифинге.

Отвечая на вопрос о позиции Китая, Зеленский сказал, что не видит желания со стороны Китая закончить войну в Украине.

"Я этого не чувствую полностью. Они не заинтересованы… мы видим, что они не заинтересованы в завершении этой войны", - заявил он.

По словам Зеленского, в разговоре с Трампом обсуждалась тема будущих гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

"Трамп согласился со мной, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине - он попытается найти слабые места в Европе, в странах НАТО", - сказал украинский гость.

На публичной части дня Трамп, со своей стороны, сделал ряд резонансных заявлений - в частности, заявил, что Украина может вернуть все утраченные территории при помощи НАТО и европейских союзников, а также говорил о праве стран Альянса сбивать российские самолёты при нарушении их воздушного пространства.