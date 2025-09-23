Президент Украины Владимир Зеленский рассказал главе Белого дома Дональду Трампу, что ВСУ за последний месяц освободили 360 квадратных километров украинской территории.

Заявление украинского президента прозвучало на совместном брифинге с Трампом.

"Я проинформирую господина президента и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну и в первую очередь с вашей помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 километров за этот месяц и окружили 1000 солдат российских", – сказал Зеленский.

Позже президент Украины оценил встречу с Трампом после ее завершения.

"Очень хорошая встреча сегодня была... Она была, наверное, наиболее наполнена", – прокомментировал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке, где состоялась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США сделал серию жёстких заявлений о России, НАТО и энергетической торговле Европы с РФ. На брифингах и в ответах на вопросы он призвал союзников по Альянсу сбивать российские самолёты-нарушители, пообещал позже ответить, "доверяет ли он по-прежнему Путину", а также заявил, что готов давить на Будапешт по вопросу закупок российской нефти.

Ранее сегодня Дональд Трамп выступил на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы публиковали главные заявления президента США, в которых он критиковал ООН, Европу, Россию и признание государственности Палестины.