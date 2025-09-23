Зеленский сообщил Трампу, сколько километров украинской территории за месяц освободили ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал главе Белого дома Дональду Трампу, что ВСУ за последний месяц освободили 360 квадратных километров украинской территории.
Заявление украинского президента прозвучало на совместном брифинге с Трампом.
"Я проинформирую господина президента и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну и в первую очередь с вашей помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 километров за этот месяц и окружили 1000 солдат российских", – сказал Зеленский.
Позже президент Украины оценил встречу с Трампом после ее завершения.
"Очень хорошая встреча сегодня была... Она была, наверное, наиболее наполнена", – прокомментировал Зеленский.
Напомним, Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке, где состоялась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США сделал серию жёстких заявлений о России, НАТО и энергетической торговле Европы с РФ. На брифингах и в ответах на вопросы он призвал союзников по Альянсу сбивать российские самолёты-нарушители, пообещал позже ответить, "доверяет ли он по-прежнему Путину", а также заявил, что готов давить на Будапешт по вопросу закупок российской нефти.
