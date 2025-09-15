Армия РФ заняла Григорьевку на лиманском направлении, ВСУ зачистили Паньковку на добропольском направлении.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян возле Ямполя (лиманское направление), возле Орехово (на границе Донецкой и Днепропетровской областей), в Новоивановке Запорожской области и Березово Днепропетровской области.

О тяжелой ситуации в районе Ямполя сообщает также украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, армия РФ начала активное давление на Ямполь: после мощной артподготовки она прорвалась в оборону ВСУ и "пытается закрепиться в северо-восточной части населенного пункта".

Задача россиян – выдавить украинские подразделения в центр и юго-западную часть поселка, чтобы полностью взять его под контроль, добавляет Мучной.

Ситуация вокруг Ямполя может иметь тяжелые последствия, ведь именно этот н. п. прикрывает выход на линию Лиман-Северск. Если противнику удастся закрепиться на южных окрестностях и установить контроль над поселком, то он сможет получить выгодные позиции для последующего удара на Северск.

"Кроме того, из Ямполя открывается возможность перерезать или хотя бы держать под постоянным огневым давлением основные пути снабжения из района Славянска и Краматорска в сторону Северска. Таким образом, падение этого поселка может стать началом прямых боев за Северск и именно сейчас идет напряженное противостояние за сохранение этого узлового пункта", – написал Мучной.

О ситуации в Ямполе мы рассказывали в отдельном материале.

