На днях российские телеграм-каналы облетели кадры, как российские военные куда-то перемещаются по трубе. Ходили слухи, что это атаки в районе Покровска. Но вчера украинский паблик Deep State сообщил, что таким образом россияне проникают в Купянск.

Труба идет через реку Оскол со стороны Лимана Первого (то есть, с северо-востока), выбираются из нее российские военные в районе Радьковки (граничит с Купянском на севере) и рассредоточенными группами доходят до железной дороги уже в самом городе.

Причем этот процесс уже на такой стадии, когда в Купянске появились расчеты по запуску российских дронов. А это означает, что туда уже перебросили обеспечивающие их части - разведку и пехоту.

О том, что в северной части Купянска присутствуют российские войска, сообщалось не так давно. Эту информацию вынуждены были подтвердить украинские военные - опровергая заявления российского генштаба, что половина Купянска под контролем РФ.

При этом российские паблики уточняют, что заход на юго-западный берег Оскола был не только по трубе - газопровод используется войсками РФ как дополнительная линия подпитки и снабжения.

Чем это грозит украинской обороне Купянска?

В отличие от Суджи и Авдеевки, где россияне по трубе зашли в тыл украинским войскам, с Купянском ситуация иная - труба ведет не в тыл ВСУ, а в село, которое уже и так контролируется россиянами.

То есть тут труба играет не ключевую роль, а вспомогательную, хотя и важную - перемещение по трубе позволяет РФ обезопасить от дронов логистику своих передовых подразделений в северной части Купянска, а также к западу от города, в районе села Мирное, за которое идут ожесточенные бои. Такое логистическое подспорье серьезно повысило возможности российских отрядов и, по сути, позволило им впервые за два года битвы за Купянск закрепиться в части города (чего ранее никогда не удавалось).

Теперь события будут развиваться, скорее всего, по стандартному сценарию - после медийного шума в украинских пабликах о "трубе-3" командование ВСУ перебросит в Купянск резервы, чтоб, как минимум, остановить дальнейшее продвижение россиян в городе, а как максимум - выбить их из Купянска вообще. Удастся это или нет - вопрос открытый. Но, как показывает, практика, переброска резервов на "медийно-горячий" участок фронта зачастую оборачивается проседанием фронта на других участках, для поддержки которых затем также откуда-то будут переброшены резервы с такими же последствиями.