Вооруженные силы Украины отбросили российские войска к западу от Купянска - в районе Мирного. Также украинские войска сделали это близ населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Судя по карте, серая зона у Новоселовки не уменьшилась, однако ликвидирован небольшой участок, где россияне ранее закрепились.

Российские же войска продвинулись южнее Новоселовки - близ Камышевахи Донецкой области. Также продвижение зафиксировано восточнее Мирнограда по линии Гродовка-Миролюбовка.

Война в Украине идет 1284-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области. В Нью-Йорке прошла встреча главы Офиса президента Ермака и спецпредставителя Трампа Уиткоффа.

НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго".

