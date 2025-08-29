Анализируем итоги 1283-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области около Зеленой Долины, свидетельствует карта Deep State. Местами продвижение более шести километров в глубину.

Таким образом их войска выходят к северу от Лимана в направлении Святогорска. Мы также писали, что россияне сейчас пытаются обойти с фланга Северск.

На этом же участке, по данным военного с позывным "Мучной", российские войска снова вошли в село Новомихайловка, об освобождении которого на День независмости заявлял Сырский.

Группировка ВСУ "Днепр" сегодня заявила, что количество боестолкновений на Лиманском направлении почти сравнялось с Покровским.

Также, по данным Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в селе Новоселовка Днепропетровской области.

Вчера серая зона расширилась на это село.

Россияне после ряда украинских контратак снова владеют "100%-й инициативой" на Новопавловском направлении. Об этом пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, сейчас продолжаются наступательные действия РФ практически на всех участках, и "ситуация очень сложная".

"Местами нашим войскам удалось отодвинуть врага — это было раньше. Это были ограниченные контратаки с целью улучшения положения и подготовки более разветвлённой обороны на 2–3 линиях. Чтобы когда противник вновь полностью захватит инициативу, наши войска оказались в более выгодном положении и не допустили серьёзных прорывов оккупантов. И вот сейчас мы здесь. Оккупант снова владеет 100%-й инициативой", - пишет Мирошников.

По его словам, в случае захвата Новопавловки "мы бы уже говорили о павлоградском направлении, потому что дальше идёт голая степь, где очень трудно обороняться. И запахло бы таким жареным, что мало никому не показалось бы".

Поэтому ВСУ "делают всё, чтобы враг не вышел на оперативный простор". Но российские атаки будут усиливаться.

"Сейчас самый опасный участок — район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Там противник наступает и имеет существенные успехи. А если вспомнить, что 76-ю воздушно-десантную дивизию противника перебросили как раз на Запорожье, то несложно догадаться, почему именно этот участок сейчас в приоритете у РФ. Очевидно, они очень хотят прорваться в тыл нашим защитникам Гуляйполя", - написал обозреватель.

Также ухудшается ситуация под Покровском. Украинский военный "Мучной" подтверждает потерю поселка Леонтовичи (ранее Первое Мая) южнее Покровска.

Об этом с ночи заявляют российские паблики и публикуют видео с флагом РФ оттуда. Также о захвате Леонтовичей сообщило минобороны РФ.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Леонтовичи нашим подразделениям не удалось. Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии – каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи поближе к пригороду", - пишет Мучной.

Также он заявляет, что россияне усилили наступление на Покровск со стороны террикона восточнее, пытаясь выйти к окрестностям микрорайона Лазурный. Село Троянда остается под контролем ВСУ.

Генштаб ВСУ заявляет, что этой ночью поразил еще один объект нефтяной инфраструктуры РФ в Брянской области - линейно-производственную станцию в районе населенного пункта Найтоповичи.

Эта станция перекачивает дизельное горючее через магистральные нефтепродуктопроводы. Генштаб заявляет, что зафиксирован пожар, но результаты поражения еще уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что сбило 18 дронов над Брянской областью. Местные власти заявляют, что пострадавших и разрушений нет.

В Днепре дрон сегодня попал по объекту инфраструктуры. Был взрыв и пожар, пострадали два человека.

Встреча Уиткоффа и Ермака

Сегодня в Нью-Йорке началась встреча главы Офиса президента Ермака и спецпредставителя Трампа Уиткоффа.

Вероятной темой для обсуждений станет повестка встречи делегаций Украины и РФ - которая может пройти как прелюдия к трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина, пишет Politico.

"В пятницу в Нью-Йорке Уиткофф встречается с Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для технических переговоров перед возможным трёхсторонним саммитом. Ожидается, что переговоры на более низком уровне между российскими и украинскими официальными лицами, если они состоятся, будут охватывать территориальные вопросы, гарантии безопасности и другие вопросы, а также откроют путь для переговоров на более высоком уровне, сообщил высокопоставленный представитель администрации", - пишет издание.

Пока подготовку встречи делегаций Киева и Москвы никто не подтверждал. Однако сейчас это выглядит единственной схемой, которая могла бы по итогу вывести на саммит первых лиц - Зеленского с Путиным или втроем с Трампом. По крайней мере, РФ на данный момент от прямой встречи с Зеленским отказывается, заявляя, что ее нужно "подготовить на уровне экспертов" (то есть, делегаций).

Песков сегодня заявил, что Москва уже передала Украине свои условия мирного урегулирования. "Все позиции России по урегулированию конфликта были доведены до Киева, положения в письменном виде были переданы Украине", - сообщил спикер Кремля.

О чем идет речь в этих условиях, он не уточнил. При этом в МИД РФ сегодня заявили, что российские условия для окончания войны - "демилитаризация, денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русскоязычного населения".

Напомним, что ранее стороны обменялись в Стамбуле своими меморандумами по мирному урегулированию. Однако после этого состоялись переговоры Путина и Трампа на Аляске, где Россия согласилась не требовать вывода украинских войск из южных областей, ограничившись Донбассом.

Киев такой вариант территориального деления отвергает. Но, судя по неоднократным заявлениям из США, там считают подобные подвижки позиции Путина своей победой и уверены, что это реалистичная схема мирного соглашения. Уиткофф недавно говорил, что лучшее на данный момент предложение.

Трамп же, по информации журнала The Atlantic, раздражен Зеленским и Европой, считая, что их требования нереалистичны. Судя из контекста, речь именно об отказе Киева выводить войска со всего Донбасса.

Американские чиновники рассказали изданию, что Трамп "выразил определённое раздражение в адрес Зеленского и Европы, полагая, что их требования нереалистичны и что Украине придётся потерять часть территории, чтобы закончить конфликт".

К слову сегодня появилось еще одно официальное подтверждения существования такой схемы. Турция называет ее "предварительным соглашением" (то есть, на него согласны не только россияне).

"Раньше у русских было желание полностью овладеть административными границами четырёх областей. Теперь же, отказавшись от этих требований, они согласны оставаться по линии соприкосновения, за исключением одного момента: как вы знаете, Донбасс разделён на две части — Луганскую и Донецкую. Что касается Донецка, то речь идёт о возврате им оставшихся 25–30 процентов территории, а в Запорожье и Херсоне — о фиксации по линии соприкосновения. Сейчас это предварительное соглашение", - сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан считает, что "между русскими и американцами есть общее соглашение" и "в дальнейшем речь идёт о проведении саммита для реализации этого соглашения".

Видимо, именно о том, чтобы Украина встроилась в предварительное соглашение между США и Россией, и будет идти речь у Ермака с Уиткоффом.

Одновременно европейская сторона пытаетсся встроиться в этот процесс, продвигая свои варианты гарантий безопасности Киеву. Которые, если упрощать, состоят в том, чтобы Украина по итогам войны осталась в орбите западного военного влияния. На что Москва неоднократно отвечала категорическим "нет", называя это главной причиной всей войны.

Сегодня еще одно западное СМИ написало, что Европа хочет видеть буферную зону с миротворцами по линии фронта в Украине.

По данным Politico, рассматривается возможность создания 40-километровой буферной зоны, хотя вопрос глубины пока обсуждается. И неясно, пойдет ли Киев, поскольку ему придется уступать территорию. Также в переговорах о буферной зоне не участвуют США.

В самой же Европе пока не могут договориться и о численности сил, необходимых для патрулирования буферной зоны. В обсуждениях фигурируют цифры от 4 до 60 тысяч военнослужащих, "но страны пока не взяли на себя никаких обязательств".

Среди вопросов, которые пока обсуждаются - правила применения силы для войск НАТО на линии фронта, сценарии реагирования на возможную эскалацию со стороны России и необходимость привлечения третьих стран для патрулирования - если Кремль выступит против присутствия войск альянса в буферной зоне.

При этом европейцы ожидают, "что основную массу войск в зоне перемирия или буферной зоне предоставит сама Украина" (не совсем понятно, в каком статусе, поскольку миротворцы должны разделять воюющие стороны).

Напомним, ранее о проекте буферной зоны, которую могут патрулировать войска не-натовской страны, сообщала газета Financial Times.

Зеленский сегодня подтвердил инсайд Politico, но негативно высказался о такой идее.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить… только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня идёт война, предлагают буферную зону в 40–50–60, я даже слышал предложение о 100 км. Это совершенно другая история. Сегодня у нас тяжёлое вооружение и так находится на расстоянии более 10 км друг от друга, потому что всё поражается дронами. Эта буферная зона… я называю её мёртвой зоной, кто-то называет “серой зоной”, она уже существует", — сказал президент.

Также он назвал три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы в реальности получить.

- ВСУ – сохранение нынешней численности военных, обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству;

- "НАТО-лайт" - Украину не готовы брать в НАТО, поэтому она пытается добиться от партнеров конкретики, на что они готовы в случае нового вторжения. Зеленский хочет обсудить это на уровне лидеров;

- Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Он также сказал, что остальные пункты назвать не может. При этом он заявил, что подтверждений и конкретики по отправке миротворцев в Украину после завершения войны пока нет.

Мы уже писали, что Россия против введения западных войск в Украину и требует гарантий без наземного введения контингентов других стран. США по этому поводу высказывались двойственно: они не выступали против европейских гарантий, но отказываются участвовать в этой миссии напрямую (то есть, вводить войска и авиацию) и не хочет давать обязательств вмешаться на стороне европейцев, если начнутся их бои с РФ.

Таким образом, судя по сопротивлению Зеленского территориальным уступкам, желаемых им гарантий ему пока тоже не дают (что в теории могло бы смягчить для Киева и вопрос выхода из Донбасса).

Дело на "фирму Миндича"

Сегодня стало известно, что НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго" - фирмы Fire Point, конечным бенефициаром которой, по версии детективов, является близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

По документам, компания Fire Point является одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств Минобороны на закупку беспилотников. Следствие подозревает, что компания завысила цены комплектующих БПЛА или объем их поставок.

Расследование началось несколько месяцев назад — незадолго до попытки Зеленского ограничить полномочия НАБУ. Источник в правительстве заявил, что происхождение Fire Point "на данный момент, кажется, является приоритетом (для расследования НАБУ)".

Источники в отрасли говорят, что вскоре после создания в 2023 году компания выпускала "едва функциональные беспилотники, получая при этом огромное преференциальное финансирование от правительства".

В 2024 году компания продала правительству дальнобойных беспилотников FP-1 на 13,2 млрд грн, при общем годовом бюджете Минобороны на беспилотники 43 млрд грн - то есть треть бюджета ушло на эту компанию.

В рамках расследования НАБУ проверяет информацию о том, что Fire Point завысила стоимость своих компонентов или количество беспилотников, которые она поставляет военным, или сделала и то и другое.

В Fire Point говорят, что продали около 2000 беспилотников примерно по 55 000 долларов за штуку. С 2023 по 2024 год доход компании вырос с 4 млн долларов до более 100 млн долларов.

Источник сообщает, что в 2025 году компания получит более миллиарда долларов по государственным контрактам. Еще 5 млрд евро Fire Point получит от Германии. В этом году компания планирует выпустить около 9000 единиц дронов.

Kyiv Independent пишет, что между Fire Point и Миндичем "нет очевидных связей". Но ее основатели - выходцы из киноиндустрии, как и Зеленский с Ермаком.

Владельцем компании является Егор Скалига, а техническим директором Ирина Терех. Они говорят, что финансировали проект самостоятельно, пока украинское правительство не начало покупать их дроны.

До войны Скалига занимался поиском локаций для украинских фильмов. В 2019 году он подписал письмо протеста против атаки Порошенко на киноагентство Украины вместе с другими членами украинской киноиндустрии, включая Ермака и нескольких партнеров "Квартала".

Терех создавала бетонные инсталляции, а в декабре 2024 года ее избрали в состав бизнес-совета, который собирался в Офисе президента, среди богатейших бизнесменов страны. В конце апреля Ермак назначил Терех и Скалигу в новый правительственный совет из 82 бизнесменов.

"Никто не может выбирать между Ермаком и Миндичем, с кем мы связаны", — в шутку заметила Терех, отвергнув слухи о политической поддержке. Она также обвинила Минцифру Федорова в распространении слухов о Fire Point, заявив, что НАБУ "скопировало" утверждение министерства в своем расследовании.

Ранее уже сообщалось о том, что уголовное дело, связанное с Миндичем, могло стать причиной атаки Банковой против НАБУ - что вылилось для президента в политическое фиаско, поскольку под давлением Запада он вынужден был остановить атаку и вернуть антикоррупционным органам полномочия.

Подробнее о "деле Миндича" мы писали здесь.