В субботу, 30 августа, в Украине идет 1284-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.01 В Запорожье 25 тысяч абонентов остались без света после российских ударов, заявляет областная военная администрация.

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что удар повредил оборудование компании, из-за чего потребители одного из районов остались без электричества.

10.25 ЕС не отдаст России ее замороженные активы даже в случае заключения мира - пока РФ не выплатит Украине "репарации".

Об этом заявила представитель Евросоюза Кая Каллас накануне заседания о судьбе этих активов.

"Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций", – сказала Каллас.

По ее словам, обсуждение темы активов проходит потому, что "этот вопрос постоянно возникает".

Она добавила, что "существуют определенные чувствительные аспекты" в отношении замороженных активов РФ, но "нам действительно нужно провести аргументированную дискуссию об этом", чтобы иметь "стратегию выхода" из ситуации.

Накануне Зеленский заявил, что использование российских активов для восстановления Украины должно стать одной из послевоенных "гарантий безопасности".

При этом США и Германия и Бельгия (где они хранятся) уже выступили против конфискации российских активов.

9.20 Столб дыма в Киевской области после прилета.

8.47 В Киеве позавчерашний удар разрушил, среди прочего, большой склад с алкогольными напитками.

Напомним, что в столице после того обстрела погибли 25 человек, из-за чего вчера собирался Совбез ООН.

8.26 Ночью дроны атаковали два российских НПЗ - в Краснодаре и Сызрани. На обоих объектах зафиксированы пожары.

8.18 Карта движения дронов и ракет по Украине этой ночью

8.16 Удары этой ночью также были по Днепропетровской и Киевской облстям.

В Днепре и Павлограде целью атаки стали объекты инфраструктуры (на видео - Днепр).

В Киевской области прилеты были по железной дороге. Из-за этого многие поезда прибудут в Киев с двухчасовым опозданием, сообщает "Укрзализныця".

8.10 Ракетный и дроновый удар по Запорожью.

Пострадали десятки жилых домов, один из них разрушен.

Один человек погиб и более двадцати пострадавших.