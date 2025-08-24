Вооружённые силы Украины освободили три населённых пункта на донецком направлении.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе краткого интервью СМИ.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от оккупантов три села: Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку", – сказал главком.

Зелёный Гай – село у границы Днепропетрвской области, по данным военного паблика Deep State, частично занятое россиянами. Оно находится возле деревни Филии на Днепропетровщине, о захвате которой заявили сегодня в РФ.

Местонахождение других сёл Сырский не конкретизировал. Владимировка, вероятно, находится в районе прорыва противника в сторону Доброполья (по карте DS оно и было под контролем Украины).

Новомихайловка, об освобождении которой заявил Сырский, находится на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Сам Сырский употребил название Михайловка, но затем в ГУР уточнили название села.

Отметим, что на карте Deep State Новомихайловка пока относится к зоне российского контроля.

