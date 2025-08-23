В субботу, 23 августа, в Украине идет 1276-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:12 Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с Путиным, заявил первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Он сказал, что по вопросам территорий президент Украины руководствуется действующим законодательством и мнением общественности.

10:09 В Киеве объявлена воздушная тревога. Слышны взрывы. Мэр Кличко говорит, что работает система ПВО.

08:51 Ночью россияне атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщаю Воздушные силы ВСУ.

Силами ПВО сбито или подавлено 36 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 БПЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

08:39 В Мукачево только сегодня утром ликвидировали пожар на заводе Flex, по которому ударили ракеты в ночь на 21 августа.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар бушевал на площади 7000 квадратных метров.

08:35 По нефтепроводу "Дружба" вчера ночью использовались не только дроны, но и ракеты.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора с российским замминистра энергетики Сорокиным.

Именно по этой причине ликвидировать ущерб будут не менее пяти дней.

От украинской границы до нефтепровода в районе станции Унеча более 50 км.

08:12 В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 16 человек получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные ударили критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, повредили 11 частных домов, газопровод, частные гаражи и автомобили.

08:05 Ночью во время захода на посадку после выполнения боевой задачи погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются, сообщили в Воздушных силах.

07:50 Вчера вечером в Краматорске прогремели 30 взрывов за 72 минуты, сообщил горсовет.