В России заявили о захвате села Филия Межевского района Днепропетровской области.

Соответствующее заявление появилось на сайте минобороны РФ.

При этом в Украине этого не подтверждали.

На онлайн-карте боевых действий Deep State населенный пункт находится под контролем ВСУ. Однако неподалеку от серой зоны он пребывает в полукольце российской армии - наступление на него идет с востока и с юга.

Напомним, в начале августа украинские военные телеграм-каналы, а также бойцы ВСУ начали массово писать о российском прорыве к северу от Покровской агломерации - в сторону Доброполья. Россияне вышли к северо-востоку от Доброполья, перерезав дорогу на Краматорск и Константиновку

Война в Украине идет 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Зашел ли в тупик переговорный процесс спустя неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске — в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.