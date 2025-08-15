Российские войска полностью захватили "карман" в районе Богатыря и Алексеевки в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

ВСУ удерживали его около двух месяцев.

Таким образом россияне вышли на границу Днепропетровской области почти по всей ее протяженности к югу от Покровска.

Также армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области на двух участках. А именно - в Донецкой области у Зеленого Кута и в Запорожской области на стыке с Донецкой.

Площадь прорыва севернее Покровска не изменилась.

Война в Украине идет 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась и закрепилась еще на одном участке Днепропетровской области - возле Малиевки, сообщает Deep State. РФ продвинулась в Полтавке, что западнее Константиновки. Ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", туда направили "Азов", заявили в Генштабе.

