Россияне совершили прорыв украинской обороны между Добропольем и Константиновкой. То есть продолжается начатое несколько дней назад наступление армии РФ на север от Покровска.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Паблик сообщает, что в районе Доброполья российские войска прорвали фронт на глубину более 11 километров, обнаружив слабые места в обороне ВСУ.

Продвижение стало возможным благодаря постоянному давлению и численному преимуществу пехоты. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодязь, где проводят накопление для развития успеха, а также закрепляются в Веселом.

Одновременно РФ продвигается к трассе Доброполье – Краматорск, закрепляясь в районах Нововодяного и Петровки. Некоторые украинские военные паблики пишут, что трасса уже перерезана.

Ситуация осложняется тем, что ряд новых инженерно-фортификационных сооружений в районе Золотого Колодязя и Шахового, построенных с качественными позициями и заграждениями, остаются без достаточного личного состава и могут быть заняты российскими силами. По словам военных, в таком случае выбить их оттуда будет крайне сложно.

Паблик считает, что, закрепившись в занятых населенных пунктах, россияне попытаются "двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил обороны".

"С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье падет быстрее Покровска", – констатирует DS.

Также паблик пишет о том, что командование одной из бригад, которая держит оборону в этом районе, подаёт "наверх" искаженные данные о реальной ситуации.

Кроме того, Deep State сообщает о продолжении продвижения РФ к северу от Часова Яра.

ОСУВ "Днепр" опровергает прорыв россиянами линии фронта восточнее Доброполья. Согласно его заявлению, происходит лишь попытка "просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций". Однако "инфильтрация таких групп не является "взятием под контроль территории", заявляет ОСУВ.

Напомним, ранее Deep State сообщил, что в Донецкой области российские войска продвинулись к северу от Родинского на Покровском направлении.

Также сегодня Зеленский заявил, что Россия перемещает войска для новых наступлений.