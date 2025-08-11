В Донецкой области российские войска продвинулись к северу от Родинского на Покровском направлении. Захвачено село Затишок.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Ряд продвижений зафиксировано на Константиновском направлении: в Александро-Калиновом, Дылеевки, а также к северу от Часового Яра (Новомарково).

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне ВСУ освободили и полностью зачистили от российских военных Бессалевку Сумской области. Deep State сообщает, что в Донецкой области россияне продвинулись восточнее Доброполья и закрепились у Никаноровки и Нового Шахового. "Центр изучения оккупации" заявил, что Россия перебрасывает военную технику и живую силу к линии фронта в Запорожской области для усиления своей группировки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.