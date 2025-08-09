Российские войска захватили два села на границе Днепропетровской области - Новохатское и Толстой. При этом также они продвинулись к Сичневому (Январскому) на территории Днепропетровщины.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Напомним, ранее в РФ уже заявляли о захвате Сичневого.

При этом россияне также смогли продвинуться под Константиновкой и к востоку от Северска (где продвижения идут в ежедневном режиме).

Ранее мы сообщали о том, что российским войскам удалось перебраться через реку Волчья и закрепиться на территории Днепропетровской области, в районе Дачного.

Война в Украине идет 1263-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Путин требует отдать весь Донбасс, что будет в сделке с Трампом по Украине, новые бунты против ТЦК.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.