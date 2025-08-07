Россия вновь пытается захватить Херсон, сосредоточив удары на ключевых объектах инфраструктуры и транспортных маршрутах. Одной из главных целей стало рассечение города на две части путем ударов по мосту, соединяющему островную часть Херсона — Корабел — с основной территорией.

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в воскресенье из-за серии воздушных атак мост был поврежден, что стало поводом для эвакуации около 1800 гражданских лиц, оставшихся на острове.

Местные жители и спасатели утверждают, что за три дня после начала эвакуации российские дроны не атаковали колонны, что стало редким исключением на фоне многомесячных ударов по гражданской инфраструктуре. Дроны пока не атаковали и эвакуационные группы.

Предполагается, что давление на Херсон может свидетельствовать о стремлении России восстановить контроль над городом и областью, утраченных в результате украинского контрнаступления в ноябре 2022 года.

При этом местные власти отмечают, что воздушные удары, совмещенные с попытками разрушить ключевые транспортные и инфраструктурные объекты, могут указывать на планы российских сил усилить давление на южное направление.

Ранее активист родом из Херсона заявил, что в Херсоне стремительно ухудшается ситуация. То же самое происходит и на правом, подконтрольном Вооруженным силам Украины, берегу области.

Напомним, 3 августа россияне нанесли новый удар по мосту в Херсоне. Из-за повреждения движение по нему осложнено.