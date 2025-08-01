В Херсоне стремительно ухудшается ситуация. То же самое происходит и на правом, подконтрольном Вооруженным силам Украины, берегу области.

Об этом сообщает активист родом из Херсона Юрий Антощук.

По его словам, южные улицы города, по которым еще год назад можно было проехать, сейчас становятся "улицами смерти". Села, до которых полтора года назад можно было доехать, становятся недоступными или "селами-призраками".

Дроны уже начали терроризировать трассу, соединяющую Херсонскую и Николаевскую области. Постоянно присутствуют они и возле въездной стелы в Херсон.

Несколько месяцев назад в Херсоне было около тысячи атак дронами еженедельно, сейчас уже больше полторы тысячи.

Антидроновые сетки в Херсоне только сейчас начали применять, "РЭБ нас глобально не спасет, потому что вражеские РСЗО спокойно могут накрыть целые кварталы, а при необходимости не пощадят и несколько КАБ, чтобы устранить препятствия и угрозы".

Каждые полгода увеличивается перечень населенных пунктов области и части Херсона, в которых объявляют обязательную эвакуацию. Многие магазины закрываются и люди вынуждены идти за продуктами под угрозой обстрелов. Нарастают проблемы с водой и отоплением. Осенью может быть больше жертв из-за разбросанных мин-лепестков, которыми засыпят город и они спрячутся под опавшей листвой. Волонтеры постепенно уезжают.

"Вопрос куда эвакуироваться и как дальше быть - это другой вопрос. Херсонцы приспособились к ежедневной опасности, но привыкнуть к этому невозможно. Нас спасают только река Днепр и Силы обороны. Делается много всего, но в динамике, наблюдая, как сдвигается, а точнее расширяется так называемая красная зона, и какими темпами - оптимизма мало", - пишет Антощук.

Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.