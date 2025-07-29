Армия РФ пытается создать "полосу смерти" вдоль Днепра в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, в Херсоне и области ежедневно россияне применяют до 250 FPV-дронов, а в Запорожской области - до 200. Также часто наносятся авиаудары.

"Враг пытается создать такую полосу смерти вдоль линии боевого столкновения у нас в тылу - на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону. То есть все, что подходит к нашим позициям, все, что подходит к Днепру, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией", - говорит Волошин.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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