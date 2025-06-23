Министерство просвещения РФ опубликовало на своем сайте проект приказа с изменениями в федеральные общеобразовательные программы (ФООП). Из них исключен блок о преподавании украинского языка на всех образовательных ступенях, то есть в программах начального, основного и среднего общего образования.

На это обратило внимание российское издание "Коммерсант".

Украинский язык изучали в рамках блока программы о преподавании родного языка в школах национальных республик. В соответствиями с новым проектом Минпросвещения существующая программа по этому языку полностью утрачивает силу в связи с "изменившейся геополитической ситуацией в мире", как указано в пояснительной записке к документу.

До настоящего времени украинский язык в качестве родного в обязательном порядке изучали только в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Помимо этих регионов в прошлом учебном году украинский язык преподавали по заявлению от родителей в захваченных частях Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму, а также в российском Башкортостане.

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