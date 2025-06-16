Жители Великобритании и США не смогли пройти украинский Национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку.

Об этом сообщила преподавательница английского Андриана Паук на своей странице в Facebook.

Она решила провести эксперимент и отправила тест за 2024 год своим знакомым носителям английского языка из Великобритании и США. Оба имеют высшее образование и преподавали английский в Китае.

В итоге оба носителя не набрали даже 160 баллов: у американца Алекса 157 баллов, у британки Изабель - 153 балла.

"Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они НЕ могут ответить на вопросы по этому тексту. Потому что вопросы составлены так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка. С самого начала НМТ - некачественный и некомпетентный тест. Четыре предмета в один день. Неадекватные постановки вопросов, нацеленные на то, чтобы запутать. Различная сложность заданий в разные дни теста. Непрозрачность, которая приводит к сливам и неравенству условий для участников первых и последних сессий. О 200-балльной шкале можно писать отдельный пост - это позор", - написала Андриана Паук.

Напомним, в прошлом месяце в Ужгороде студент выпрыгнул с шестого этажа из-за плохого результата НМТ.

Также мы рассказывали о странных формулировках заданий на НМТ. Так, в Национальном мультипредметном тесте по математике есть задача, по условию которой нужно определить, какого парня выберет некая Настя.