В Ужгороде студент выпрыгнул с шестого этажа из-за "провала" национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом пишет закарпатский журналист Виталий Глагола, публикуя кадры с места трагедии.

Сообщается, что после сдачи НМТ студент театрального отделения, учившийся на втором курсе колледжа, выпрыгнул из окна 6-го этажа общежития. Молодой человек посчитал, что провалил экзамен, от которого зависело, сможет ли он перейти на бакалавриат или останется в колледже.

По словам одного из студентов, незадолго до трагедии юноша улыбнулся на перемене и сказал: "Я, вероятно, не сдал это. Не сдал НМТ..."

Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

Позже в комнате погибшего нашли записку с паролем от телефона и фразой: "Там всё найдёте". В смартфоне оказалось прощальное видео, где учащийся объяснил свой поступок "несдачей НМТ" и извинился перед родными.

Ранее в Жёлтых Водах школьница прыгнула с пятого этажа, "чтобы не огорчать родителей" оценками.

Благодаря ветвям дерева, что смягчили удар, ребёнок остался жив и был госпитализирован.

Также мы писали, что в Чехии 24-летний украинский тиктокер выпал из окна в прямом эфире, выполняя челлендж.