В российском школьном учебнике по истории для 10-х классов после протестов властей Чечни переписали главу о депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В предыдущей редакции учебника по истории было написано, что за сотрудничество чеченцев, ингушей, калмыков, балкарцев и крымских татар с фашистами власти СССР решили "подвергнуть их коллективному наказанию" — депортации в восточные районы страны.

После возмущения чеченцев и общения председателя чеченского парламента Магомеда Даудова с российским министром культуры статью переписали.

Теперь в ней сказано, что выселение народов было "трагической страницей" и в "условиях близости фронта" их "огульно обвинили в предательстве". А справедливость в отношении депортированных была якобы восстановлена позднее - в СССР и РФ.

Отметим, что в новом российском учебнике по истории фигура Иосифа Сталина подается в намного более положительном ключе, чем раньше. В рамках этого переосмысления подавалась и информация о депортации. Но, как видим, после протестов со стороны Чечни ее решили поменять.

Как мы писали, в 2017 году украинская прокуратура Крыма подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном массовом переселении в 1944 году крымских татар и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Мы также сообщали, что в России с нового учебного года старшеклассникам стали рассказывать на истории о причинах начала "СВО".