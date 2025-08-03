Сегодня россияне нанесли новый удар по мосту в Херсоне. Из-за повреждения движение по нему осложнено, но пока возможно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия третий день бьет по Корабельному району Херсона из авиации.

"Сегодняшний удар оборвал жизнь мужчины", - написал Прокудин

В настоящее время в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них – 187 маломобильных и 31 ребенок. Администрация работает над их эвакуацией.

"Для каждого и каждого, кто решит эвакуироваться, подготовлены места для комфортного проживания в приютах. Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе – от выезда и поселения до последующего проживания", - отметил глава ОВА.

Также Херсонская ОВА опубликовала видео сегодняшних ударов по мосту в Корабельном районе города.

Напомним, вчера российская авиация уже атаковала этот мост.

Ранее активист родом из Херсона Юрий Антощук сообщал, что в Херсоне и области стремительно ухудшается ситуация. По его словам, южные улицы города, по которым еще год назад можно было проехать, сейчас становятся "улицами смерти". Села, до которых полтора года назад можно было доехать, становятся недоступными или "селами-призраками".

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