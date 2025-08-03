Россияне со вчерашнего дня начали наносить воздушные удары по мосту, который связывает микрорайон Остров с остальным Херсоном. Мост сильно пострадал, хотя проезд по нему еще возможен.

Остров (или Корабел) - это юго‑западная окраина города, ближайшая к левому берегу, а значит и к линии фронта. Поэтому он играет большую роль в системе обороны ВСУ. И туда и до того шло много прилетов и атак FPV-дронов.

Основное слабое место Острова - это его логистика. Сухопутной связи с городом нет, все перевозки осуществляются по мосту.

Таким образом россияне, судя по всему, решили нарушить логистику "островной" группировки ВСУ, усложнив жизнь расчетам FPV-дронов на левом берегу.

Эти атаки происходят на фоне активизации боевых действий на береговой линии и островах, а также на фоне слухов о подготовке россиянами десанта на правый берег. Однако четких подтверждений намерений РФ в ближайшее время провести такую операцию пока нет.

Ранее в ВСУ заявили, что войска РФ пытаются создать "полосу смерти" вдоль реки Днепр в Херсонской и Запорожской областях.

Война в Украине идет 1257-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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