Армия РФ за последнюю неделю активизировала штурмы в районе Антоновского железнодорожного моста через Днепр, который находится под Херсоном, восточнее Антоновского автомобильного моста.

Об этом проекту "Радио Свобода" "Новости Приазовья" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Противник за неделю провел более 50 таких попыток. То есть раньше это было три-четыре попытки в день, сейчас это уже до десятка таких попыток. Железнодорожный Антоновский мост – это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины", – сообщил Волошин.

Он добавил, что россияне пытаются взять под контроль острова в дельте Днепра.

Между тем российский сенатор Дмитрий Рогозин утверждает, что военные РФ на Антоновском мосту "выбили противника из технологического туннеля и водрузили флаги над полотном". Он опубликовал видео установки флага.

Украина этого не подтверждала.

Зимой сообщалось, что россияне закрепились на дачах в районе Антоновского моста около Херсона.

Война в Украине идет 1253-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области, а также населенного пункта Темировка под Запорожьем. Украина этого не подтверждала. Кроме того, российские войска продвинулись на север между Константиновкой и Покровском в Донецкой области.

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