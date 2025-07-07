Для ВСУ складывается угрожающая ситуация на подступах к Константиновке, захват которой откроет россиянам путь для наступления на северную часть Донецкой области.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Город является южными воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Если он падет, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели - захвату всего Донбасса", - пишет издание.

По оценке газеты, российское наступление на Константиновку может занять несколько месяцев и продвигаться либо в лоб, либо клещами по флангам, чтобы вынудить ВСУ отойти. Преимуществом РФ в этой битве стали беспилотники.

"Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии в 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается", - сказал командир подразделения, управляющего безэкипажными машинами в 93-й бригаде.

Российские войска образовали 16-километровый карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Этот карман полностью простреливается, а практически каждое движение украинских военных круглосуточно отслеживается беспилотниками. Из-за этого ВСУ часто оказываются в затруднительном положении: на несколько недель без ротации или возможности эвакуировать раненых.

"Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска, вообще что-либо делать", - констатировал офицер 12-й бригады "Азов" Макас.

Ранее мы анализировали российское наступление в Украине.

Война в Украине идет 1230-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.