В РФ заявили о захвате села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, о захвате котором сообщали в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

При этом Украина этого не подтверждала. На карте Deep State оно все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины.

При этом ВСУ опровергают потерю Дачного, публикуя вчерашнее видео с поднятием в селе украинского флага.

Группировки "Донецк" и "Хортица" заявляют, что село под контролем ВСУ, но РФ проводит штурмы и пытается прорваться.

Видео с флагом вчера опубликовала 37-я бригада. Сегодня она также заявляет, что село под контролем ВСУ.

В то же время минобороны РФ публикует видео боев за село.

Также минобороны РФ заявляет о захвате села Бессаловка в Сумской области, которое находится у границы Курщины в районе Теткино. Его ранее пытались отрезать украинские войска.

Судя по карте Deep State, украинские атаки, направленные на окружение Теткино, происходили как раз со стороны Бессаловки.

При этом в Украине потери села не подтверждали.

Напомним, что о заходе россиян в село Дачное сообщалось еще на прошлой неделе.

В Сети появлялось видеодоказательство того, что россияне зашли в первое село в Днепропетровской области. На опубликованных кадрах видно, как российские военные занимают там блиндажи и вывешивают флаги РФ.

Российские же паблики заявляли, что село полностью захвачено.

Однако не смотря на это, в Генеральном штабе ВСУ выступили с опровержением потери первого села в Днепропетровской области под названием Дачное.

Война в Украине идет 1230-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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