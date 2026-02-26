Скелетонист Владислав Гераскевич, дисквалифицированный с Олимпиады из-за шлема с изображениями погибших украинских спортсменов, выступая сегодня в Верховной Раде, призвал лишить звания Героя Украины знаменитого легкоатлета Сергея Бубку и наложить на него санкции.

Выступление спортсмена в парламенте транслировал канал "Рада".

По словам Гераскевича, Бубка, установивший 35 мировых рекордов, а с 2005 по 2022 год занимавший пост президента Национального олимпийского комитета страны, "системно уничтожает Украину".

"У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек подыгрывает России. Это недопустимо. Поэтому призываю способствовать тому, чтобы Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкций", - заявил скелетонист с трибуны Рады.

Отметим, что Бубка завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах, а у Гераскевича, выступавшего на трёх олимпиадах, медалей ноль.

Ранее мы сообщали, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича из-за намерения использовать шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов во время соревнований.

В Офисе президента жестко раскритиковали это решение, а президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы за "самоотверженное служение украинскому народу".