Международный олимпийского комитет смягчил наказание украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, которого дисквалифицировали из-за шлема с фотографиями погибших вследствие войны спортсменов.

Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри, её слова опубликованы на сайте комитета.

Ковентри попросила дисциплинарную комиссию пересмотреть решение об отзыве аккредитации Гераскевича, и её просьбу удовлетворили. Таким образом, Гераскевич может по именной пластиковой карте (аккредитационному бейджу) проходить на олимпийские объекты и в зоны соревнований. Однако его дисквалификацию не отменили, то есть спортсмен сам состязаться в заездах не сможет.

Ковентри заверила, что не против посыла Гераскевича, который тот хотел донести с помощью своего шлема, но добавила, что правила не позволяют надевать его на заезд.

"Никто, особенно я не спорит с содержанием сообщения. Это мощное послание. Это послание памяти. Это послание воспоминаний. Дело не в послании, а буквально в правилах и нормах. В данном случае – на игровом поле – мы должны быть в состоянии обеспечить безопасную среду для всех. И к сожалению, это означает, что никакие послания не допускаются", - отметила спортивный функционер.

Ранее Гераскевич в ответ на дисквалификацию попросил у МОК снять запрет на использование "шлема памяти", извиниться за давление и предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов.

А в Офисе президента Украины жестко раскритиковали решениме МОК.