В Офисе президента обвинили Международный олимпийского комитет в "согласии с агрессором" из-за дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который вопреки запрету МОК собирался надеть шлем с фотографиями погибших из-за войны украинских спортсменов.

Критику в адрес МОК опубликовал советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

Он назвал действия Гераскевича манифестными и оправданными.

"Международный олимпийский комитет все-таки решил доказать, что репутации ничего не стоят, что гуманизм - это сплошная фикция, что потенциальные российские спонсорские кэш/контракты для спортивных должностных лиц агрессии, массовых умышленных зверств выгоднее честности, что лицемерие - основа, к сожалению, современного олимпийского движения... Молчаливое согласие с агрессором и застенчивое отвращение от жертв агрессии, несомненно, будут дальше приводить к эрозии глобальных ценностей. Но это выбор МОК, безусловный и абсурдный", - написал Подоляк.

После Подоляка дисквалификацию атлета прокомментировал в своем канале и Владимир Зеленский примерно в тех же выражениях.

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира", - написал президент.

Напомним, МОК запретил использовать шлем с надписью об Украине во время Олимпийских игр украинской фристайлистке Екатерине Коцар, которая поддержала Гераскевича.

Ранее комитет призвал украинскую сборную не выступить с антироссийскими акциями Олимпиаде-2026.