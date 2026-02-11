Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу показать "шлем памяти" на зимней Олимпиаде в Италии, но только после выступления.

Об этом заявил представитель МОК Марк Адамс.

По его словам, в организации "не хотят дисквалифицировать украинца и желают, чтобы он выступил на соревнованиях".

В свою очередь Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что Владислав Гераскевич не согласился с озвученными предложениями представителей МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях исключительно в "шлеме памяти".

Напомним, ранее МОК запретил скелетонисту Гераскевичу выступать в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов. После этого запрета Гераскевич всё равно надел шлем на вчерашнюю тренировку. Его первое выступление на Олимпиаде состоится завтра.

Между тем сегодня стало известно, что МОК запретил использовать шлем с надписью об Украине во время Олимпийских игр в Италии украинской фристайлистке Екатерине Коцар. Спортсменка сообщила, что накануне старта Олимпиады женщина получила от МОК письмо с запретом на использование шлема с надписью "Be brave like Ukrainians" ("Будьте храбрыми, как украинцы").

Как мы писали, зимние Олимпийские игры стартовали 6 февраля в Италии. На церемонии открытия знаменосцами сборной Украины были Владислав Гераскевич (в Кортина-д'Ампеццо) и участница шорт-трека Елизавета Сидерко (в Милане).