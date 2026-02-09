На открытии зимних Олимпийских игр в Милане освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса - верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала это "европейской гордостью".

Об этом сообщает Politico.

Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта представляют США от имени президента Дональда Трампа на международных играх.

На открытии Олимпиады зрители освистали американского вице-президента и вторую леди США Ушу Вэнс, когда они появились на экране во время парада сборной США.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это стало проявлением "европейской гордости" - реакцией на резкую критику Европы со стороны американских политиков.

По её словам, публика просто показала, что у Европы есть собственная позиция.

Ранее западные сми писали, что президент Франции Эммануэль Макрон может пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане, чтобы не сидеть рядом Вэнсом.

