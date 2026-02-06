Начавшийся год будет годом масштабного возвращения российских атлетов в международный спорт, в том числе под собственной символикой.

Об этом в своём телеграм-канале написал народный депутат из фракции "Слуги народа", первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодёжи и спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"Это уже можно констатировать как факт. Справедливо ли это? Нет, не справедливо. Но это политика. А мы давно поняли, что спорт - её неотъемлемая часть, и часть далеко не всегда справедливая", - заявил Беленюк.

При этом, по его словам, украинский спорт не должен останавливаться, и "пока продолжается война, задача каждого из нас - кричать о ней везде, где это только возможно".

Ранее украинские олимпийцы рассказали, что Международный олимпийский комитет призвал их не выступать с антироссийскими акциями на грядущей Олимпиаде-2026.

Отметим, что постепенно всё больше спортивных федераций снимают санкции с российских спортсменов. Так, вчера Европейская федерация водных видов спорта вернула российских и белорусских спортсменов к юношеским и молодёжным соревнованиям с их флагами и гимнами.