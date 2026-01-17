Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции Совета национальной безопасности (СНБО). Меры касаются трёх россиян, связанных со спортивной сферой.

Сообщение об этом появилось на сайте Офиса президента.

Под санкции попал российский боец ММА Яков Букин, один из руководителей паралимпийского движения РФ Павел Рожков и глава федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Ранее Зеленский ввёл санкции против российского ВПК.

"Введённые ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", – было сказано в сообщении Офиса президента.

Перед этим Зеленский ввёл санкции против "Роснефти", "Лукойла", связанных с ними компаний, а также против организаторов дроновых атак.

Война в Украине идет 1424-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 17 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

