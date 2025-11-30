Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкций против "Роснефти", "Лукойла" и связанных с ними компаний.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.

"В развитие давления партнеров на Россию за эту войну Украина синхронизировала санкции с Соединёнными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", её предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл". Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают деньги российскую военную машину, и это необходимо продолжать", - пишет Зеленский.

Также он объявил, что ввел санкции против тех, кто организует дроновые атаки Украины.

Президент добавил, что до конца года ключевыми приоритетами санкционной политики станут: дальнейшая синхронизация санкций с партнёрами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов.

Напомним, 22 октября США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". Активы компаний в стране заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали один месяц.

Затем российский "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций против компании.