Российский "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций против компании.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Лукойла".

"В связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы", – говорится в пресс-релизе.

Как сообщает служба новостей BBC News, компания будет продавать активы в соответствии с лицензией OFAC - Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которое ответственно за санкции.

"При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", – уточняют в "Лукойле".

Рассмотрение заявок на покупку уже начато.

Напомним, США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября. Активы компаний в стране заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали один месяц.

За неделю до этого подобные санкции ввела и Великобритания.

Согласно сайту "Лукойла", у компании есть зарубежные проекты в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Ранее агентство Reuters писало, что санкции Трампа не остановят экспорт российской нефти, но ударят по доходам РФ.

Мы разбирались в отдельном материале, что значат новые санкции США против РФ и какие будут последствия.