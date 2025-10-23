Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и объявил о новых санкциях США против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

Он призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня, зафиксировав нынешние позиции на фронте.

При этом Трамп также выразил надежду, что новые санкции против России не будут действовать долго.

Он считает, что Путин готов к переговорам и "готов заключить сделку".

"Я всегда чувствовал, что он хотел забрать всю Украину, а не ее часть. Но я думаю, теперь он готов немного больше к переговорам, и я думаю, он готов заключить сделку. Посмотрим. Посмотрим. Мы не хотим, мы не хотим, чтобы он получил всё", — сказал Трамп.

Подробности санкций

Новые ограничения США охватывают не только головные компании, но и все их дочерние структуры, где "Роснефть" или "Лукойл" владеют пятьюдесятью процентами и более.

В приложении к документу перечислены десятки предприятий — добывающих, перерабатывающих и транспортных, включая крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и производственные филиалы.

Таким образом, под действие указа подпадает вся вертикальная цепочка производства и экспорта нефти и нефтепродуктов этих компаний.

Все активы и имущественные интересы "Роснефти" и "Лукойла", находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются. Любые операции с участием этих компаний запрещены для граждан и юридических лиц США, а также для всех транзакций, проходящих через американскую финансовую систему (отметим, что один из крупнейших покупателей российской нефти - Индия - платит за топливо в юанях).

Управление по контролю иностранных активов OFAC отдельно предупреждает, что иностранные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют значительным сделкам с компаниями, включёнными в санкционные списки, подвергаются риску вторичных санкций. К таким мерам могут относиться запрет на открытие и ведение корреспондентских счетов в США, ограничения на доступ к долларовым расчётам и другие формы финансовой изоляции.

При этом, будут ли широко применяться вторичные меры и какие именно - сейчас основной вопрос этих санкций.

В документе говорится, что Вашингтон увязывает санкции с призывом к Москве "немедленно согласиться на прекращение огня" в Украине. То есть их могут отменить в случае остановки войны.

Реакция рынка

Цены на нефть резко выросли на фоне сообщений о санкциях США против "Лукойла" и "Роснефти".

Как сообщает Bloomberg, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 5% — рынок отреагировал на угрозу перебоев поставок российской нефти.

"Нефть отскочила от пятимесячного минимума, достигнутого в понедельник", - пишет агентство.

Позиция Индии

Индия может прекратить закупки российской нефти у "Роснефти" и "Лукойла", сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что частная Reliance Industries имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью".

Руководители индийской нефтянки ожидают, что новые ограничения США фактически заблокируют такие поставки - в опасении вторичных санкций от США.

Как санкции повлияют на позицию Кремля?

В то же время Bloomberg отмечает, что Россия скорее всего найдет способ обхода этих санкций.

По данным издания, еще в последние дни своего президентства Байден рассматривал аналогичный шаг, но отказался, опасаясь дестабилизации мирового рынка.

Сейчас, когда Трамп стремится удержать низкие цены на бензин, решение о санкциях "выглядит рискованным".

Эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм считает, что меры вряд ли приведут к изменениям в политике Кремля.

"Если Белый дом думает, что это радикально изменит поведение Путина, они обманывают себя. Санкции действуют медленно, а Кремль хорошо умеет их обходить", — сказал он.