Министерство иностранных дел Индии не подтвердило телефонный разговор премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее заявил американский лидер.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами", — заявил на брифинге в Нью-Дели представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

При этом сегодня руководители четырех крупных индийских НПЗ заявили изданию, что слова Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стали для них неожиданностью.

По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью.

Напомним, глава Белого дома заявил, что премьер-министр Индии пообещал ему прекратить закупки российской нефти.

"Моди заверил меня, что Индия не будет покупать нефть в России", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Джайсвал не подтвердил готовность Индии выполнить требование Трампа, однако отметил, что Нью-Дели продолжает работать над укреплением энергетического сотрудничества с США.