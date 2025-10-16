Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупки российской нефти.

"Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть в России", - сказал он журналистам.

Индийская сторона официально это пока не подтвердила, но это свидетельство потепления отношений между странами. Если обещание будет выполнено, это станет переломным моментом для мировой энергетики и усилий Вашингтона по экономическому давлению на Москву.

Он также пригрозил немедленным возобновление боевых действий в Газе, если ХАМАС "не будет выполнять условия соглашения о прекращении огня".

По его словам, решение может быть принято "сразу после моего слова".

"Израильская армия вернется на улицы Газы, стоит мне только сказать слово. Если бы Израиль мог пойти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал", - сказал американский лидер.

На этом фоне министр обороны Израиля Израэль Кац поручил подготовить "всеобъемлющий план" разгрома ХАМАС в случае возобновления войны. Соответствующее указание уже передано армии.

Говоря о борьбе с наркокартелями, Трамп сообщил, что США рассматривают удары по наземным объектам в Венесуэле - после серии летальных атак на катера, которые Вашингтон называет "наркосудами". Ранее он подтвердил ещё один такой удар, в результате которого погибли шесть человек.

Отдельно Трамп подчеркнул, что США находятся "в торговой войне" с Китаем. На днях он пригрозил новыми тарифами и ограничениями, а также заявил о возможном прекращении отдельных торговых связей - на фоне ответных мер Пекина и нарастающего обмена пошлинами и сборами.

Наконец, Трамп сообищал, что в пятницу намерен говорить с Владимиром Зеленским "о войне и о наступлении, в которое собирается пойти Украина".

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление - вы это знаете. И нам придётся принять решение", - сказал он.

Встреча и разговор с Зеленским ожидаются в Вашингтоне.

