Президенту США Дональду Трампу сложно урегулировать войну в Украине из-за ограниченных рычагов давления на Кремль.

Об этом пишет издание CNN.

По данным источников издания, Трамп рассматривает возможность поставки Украине ракет "Томагавк" для ударов по российской инфраструктуре, однако реальное воздействие на Кремль остается сомнительным.

Отмечается, что США уже пробовали экономические и дипломатические меры, но президент РФ Владимир Путин демонстрирует готовность к сопротивлению, а переговоры находятся на паузе.

Напомним, 17 октября Дональд Трамп намерен встретиться в США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне президент США заявил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет "Томагавк", но не сказал, что ему ответит.

В свою очередь в РФ обещают непоправимый ущерб российско-американским отношениям из-за передачи Украине "Томагавков".

О главной цели визита Зеленского в США мы подробно писали в отдельном материале.

