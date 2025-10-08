В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на новости о возможной передаче Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк". В ведомстве считают, что поставка таких вооружений нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Россия внимательно следит за ситуацией вокруг "Томагавков" и призывает США к сдержанности. В Москве надеются, что сигналы, направленные Вашингтону, будут услышаны. Если США всё же решат передать Киеву ракеты "Томагавк", это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям", - отметила Захарова.

Тему ракет поднял и заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, передача Вашингтоном упомянутых ракет ВСУ никак не повлияет на ход войны. При этом он подчеркнул, что сам факт передачи уже будет означать качественное изменение политической ситуации, поскольку эксплуатация такого ракетного вооружения "возможна только с прямым задействованием американского персонала".

"Надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", — предупредил российский дипломат.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп "собрался идти дорогой Байдена", комментируя заявление президента США о возможности предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Подробнее о поставках "Томагавков" Украине и реакции на это Москвы мы писали в отдельном материале.