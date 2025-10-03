Идея передать Украине американские ракеты большой дальности "Томагавк" (Tomahawk) по ряду причин может оказаться нереализуемой.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в Вашингтоне и ещё трёх анонимных собеседников.

Так, американский чиновник утверждает, что в США нет дефицита ракет "Томагавк" – они часто применяется американскими военными для ударов по наземным целям. Но при этом он дал понять, что Киеву могут быть поставлены другие варианты аналогичного оружия с меньшей дальностью поражения.

Собеседник издания уточнил, что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупать другие дальнобойные системы вооружений и передавать их Украине. При этом передача ВСУ именно "томагавков" маловероятны.

Ракета "Томагавк", что производится с середины 1980-х, в последние несколько лет выпускалась в объёмах от 55 до 90 ракет за год. В 2026 году США планируют закупить 57 таких ракет. Средняя цена боеприпаса – 1,3 миллионов долларов за штуку.

Напомним, сегодня глава РФ Владимир Путин прокомментировал возможную передачу американских ракет Tomahawk Украине как "качественно новый этап эскалации" в отношениях между Россией и США.

Ранее "Страна" анализировала, что поменяют "Томагавки" на поле боя с РФ, если Вашингтон передаст их Киеву.