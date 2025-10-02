На заседании клуба Валдай в Сочи президент России Владимир Путин прошёлся по НАТО и Евросоюзу, переложил ответственность за войну на Европу, ответил Дональду Трампу на реплику о "бумажном тигре", но заявил о готовности поддержать план президента США по Газе. Он сообщил о продвижении войск на фронте, а также рассказал о заработках на поставках урана в Штаты. Не обошлось и без цитаты из Пушкина.

На Валдайском форуме Путин прежде всего заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно и "ставки чрезвычайно высоки".

По его словам, Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, но оба раза получила отказ: "Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причём с порога".

Разговоры о планах России напасть на НАТО он назвал "чушью": "Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно. Уймитесь, спите спокойно". При этом Путин добавил, что "европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путём формирования образа врага в лице России".

Глава российского государства заявил, что если бы Дональд Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать, и что войны не было бы, если бы НАТО не приблизилась к границам России. Ранее аналогичные заявления делал Трамп.

Путин также обвинил Европу в том, что пока не удалось прекратить боевые действия в Украине: "Ответственность за это, в первую очередь, лежит на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет".

В адрес нынешней администрации США он сделал комплимент: "Нынешняя администрация США говорит о своих интересах прямо, иногда прямолинейно, зато без лицемерия, руководствуется прежде всего интересами собственной страны".

Отвечая на вопрос о личной власти, Путин подчеркнул: "Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определённый срок, это большая разница".

Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре", Путин сказал: "Идите и попробуйте разберитесь с "бумажным тигром"", и добавил: "Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом мы бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены".

Во время обсуждения модератор встречи спросил: "Владимир Владимирович, зачем вы отправляете дроны в Данию?". Сначала Путин отшутился, заявив: "ладно, больше не буду". А потом сказал, что Россия дроны на Европу не отправляет: "Если серьёзно: там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять". Он утверждает, что история с дронами - это "один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указание вашингтонского обкома по повышению военных расходов".

О ситуации на фронте Путин заявил, что армия РФ контролирует две трети Купянска, а также зашла в Покровск, Константиновку и Северск и "удерживает инициативу по всей линии фронта", при этом российские войска - "самые боеспособные в мире". По его словам, "Киевскому руководству лучше подумать о том, как договариваться. Надеюсь, что элиты в Украине найдут в себе силы, чтобы сесть за стол переговоров".

Касаясь Ближнего Востока, Путин сообщил, что Россия в целом готова поддержать предложение Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа: "Но важно, как к этому относится сама Палестина и ХАМАС. Важно, чтобы сам ХАМАС поддержал план Трампа по Газе". На экономическую тематику он отметил, что Россия в нынешнем году заработала на поставках урана в США за полгода больше, чем за весь прошлый год: по его словам, в прошлом году РФ заработала на экспорте урана в США около $750 млн, за первое полугодие 2025-го - более чем $800 млн.

Говоря на тему вооружений, Путин предупредил, что у России могут появиться и новые системы вооружения вслед за "Орешником". По его словам, у РФ могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа идёт. Отдельно он заявил, что РФ может возобновить испытания ядерного оружия, если это сделает другая страна: "Кое-кто готовит ядерные испытания, мы это видим. Если это произойдёт, то мы сделаем то же самое". О какой стране идёт речь, он не уточнил.

Затронув тему ядерной безопасности, Путин обвинил Украину в ударах по линиям энергоснабжения Запорожской АЭС и фактически пригрозил ответным ударом по украинским АЭС: "В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше её прекратить".

Задержание российского танкера во Франции он назвал "пиратством", призванным спровоцировать Россию на "активные действия", и предположил, что таким образом президент Франции Эмманюэль Макрон пытается переключить внимание общества с внутренних проблем на внешние. Отдельно Путин подчеркнул, что никаких беспилотников "не было и быть не могло" на его борту.

Путин также заявил, что Россия готова продолжать с США дискуссию по "урегулированию конфликта в Украине". При этом он предупредил: поставки Украине ракет Tomahawk будут означать "качественно новый этап эскалации" в отношениях России и США - "Применение Tomahawk без участия американцев невозможно. И это, конечно, нанесёт ущерб нашим отношениям", - однако, по его мнению, такие поставки "не изменят положение дел на фронте и не приведут к перелому ситуации в пользу ВСУ".

В ходе выступления Путин прочитал стихотворение Пушкина о Бородинской битве 1812 года, заявив, что "в нем ответы на многие вопросы":

"Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: "Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русский штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь -

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!".

(новость дополняется)