Лидеры ЕС провели срочный разговор после ужесточения позиции Москвы в переговорах по Украине на фоне заявлений Кремля об атаке по резиденции президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает американское новостное агентство Вloomberg.

Издание сообщает, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонились для обсуждения ситуации относительно Украины.

При этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что работа над гарантиями безопасности Киеву продолжается без остановок.

Напомним, представитель США в НАТО пообещал, что Вашингтон изучит обстоятельства атаки на резиденцию Путина.

Ранее Киев раскритиковал страны, осудившие атаку на резиденцию Путина, заявив, что этого не было.

Война в Украине продолжается 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.