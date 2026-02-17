Возможная блокировка мессенджера Телеграм в России почему-то породила в Киеве радостные ожидания, что теперь исчезнут и российские телеграм-каналы, которые читают многие украинцы. Однако эти ожидания вряд ли оправдаются.



В РФ не намерены запрещать телеграм-каналы - там хотят заблокировать доступ к ним россиянам. При этом подконтрольные Кремлю паблики наверняка продолжат свою работу на внешнюю аудиторию, в том числе украинскую, несмотря на блокировку мессенджера в России. Технические возможности для этого имеются.



Другой вопрос, что блокировка Телеграма в России может активизировать тему его запрета в Украине, которую уже давно продвигают многие политики.



Но для этого, как мы уже писали, главным препятствием остается президент Украины Владимир Зеленский.



После того как основные телеканалы убили свой рейтинг в братской могиле телемарафона, Телеграм остается основным каналом воздействия власти на общественное мнение. Банковая и СБУ контролируют почти все ведущие паблики-миллионники, продвигая через них свою повестку. При этом другие каналы коммуникаций (интернет-сайты, YouTube, не входящие в телемарафон новостные телеканалы) по большей части контролируются силами, не дружественными Зеленскому, которые раскручивают, например, коррупционные скандалы в его окружении. Поэтому запрещать Телеграм в Украине вряд ли будут. По крайней мере, пока не поменяется расклад внутри власти.

Напомним, незадолго до появления новости о скором запрете мессенджера Роскомнадзором глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заверял, что администрации Телеграма осталось "несколько шагов" до решения проблем с властями, которые позволят не блокировать популярный сервис.