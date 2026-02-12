Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил возможность блокировки Google в России.

Соответствующее заявление он сделал в интервью российским СМИ.

По его словам, технически это реально, но Роскомнадзор может дождаться возвращения компании в страну, чтобы взыскать задолженность Google перед российскими телеканалами в 91,5 квинтиллиона рублей за блокировку каналов российских телевещателей на платформе YouTube.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин опроверг информацию о подготовке запрета Google в России, заявив, что таких планов пока нет. Он утверждает, что уточнил это в контролирующих органах.

По его словам, отказ от сервисов Google с переходом на российские аналоги если и будет, то произойдет постепенно. Сейчас же, считает он, блокировка Google "повлечет целый комплекс негативных эффектов", прежде всего проблемы с работоспособностью операционной системы Android, на которой работают 60% смартфонов российских пользователей.

Ранее российские власти приняли решение о начале замедления работы в стране популярного мессенджера Telegram.

Напомним, в Украине тоже периодически звучат призывы запретить Telegram.