Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался против полного запрета Telegram и WhatsApp в РФ. Об этом периодически возникают слухи, особенно после запуска государственного мессенджера Max.

"Я считаю, что Telegram и WhatsApp должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден", - сказал спикер Кремля.

Напомним, что Роскомнадзор объявил об ограничении в России интернет-звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - заявил Роскомнадзор.

Ранее мы рассказывали, что запущенный в РФ национальный мессенджер Max задумывается как аналог китайского чата WeChat. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Это приложение будут делать настолько неотъемлемой частью повседневной жизни людей, чтобы избегать его стало невозможно. Весь смысл этого в том же, почему Китай использует WeChat: чем больше информации вы сможете собрать о своих гражданах, тем лучше", - говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Филлип Дитрих.