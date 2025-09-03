Лидер партии "Евросолидарность" и экс-президент Петр Порошенко призвал запретить мессенджер Telegram в Украине.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на трибуне в Верховной Раде.

Порошенко утверждает, что в мессенджере организовывалось убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия (напомним, сам киллер Парубия заявил, что убил его из чувства мести украинской власти за гибель своего сына на фронте).

При этом Порошенко опубликовал свою речь в Telegram, а также разместил ссылку на свой телеграм-канал под постом в Facebook, обещая, что там будут новости "без цензуры".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак высказывался против запрета Telegram.

Мы уже писали, в чем причина постоянных призывов Порошенко и находящихся с ним сейчас в ситуативном союзе грантовых организаций к запрету Telegram, а также почему Офис президента против этого.

Telegram сейчас по всем опросам является главным источником информации для украинцев, оставляя позади все остальные каналы коммуникаций, включая телевидение и интернет.

Порошенко и грантовики не имеют в Telegram сильных позиций. Зато Офис президента напрямую или через СБУ контролирует большинство телеграм-каналов-миллионников. И именно они являются сейчас основным инструментом Банковой по управлению общественным мнением. При этом других инструментов, аналогичных по своей эффективности, у Зеленского почти нет. Контролируемый ОП телемарафон является источником информации лишь для чуть более 20% украинцев (и доверие к нему низкое). А среди других "традиционных" медиа позиции у ОП слабые (в отличие, кстати, от Порошенко и грантовиков, которые владеют или влияют на ряд телеканалов и крупные интернет-сайты).

Потому Порошенко и Ко требуют запретить Telegram, а на Банковой против этого.