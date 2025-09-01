Более трети украинцев не доверяют телемарафону - опрос
Почти 40% украинцев не доверяют телемарафону.
Такие данные нового опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".
Ещё 18% так или иначе доверяют государственному телевидению, а 43% не дали ответа.
Лидером по доверию среди источников получения информации являются телеграм-каналы – им доверяют 29% опрошенных.
Мессенджер Telegram в целом является главным источником информации для украинцев – его регулярно читают 52% украинцев, на втором месте со значительным отставанием видеосервис YouTube – 32%. Телемарафон находится на четвертом месте с 25%.
Напомним, в прошлом году большая часть опрошенных социологами украинцев высказались о необходимости закрыть телемарафон единых новостей.
Также американская газета The New York Times публиковала критический материал об украинском телемарафоне. В частности, в статье приводилось мнение зрителей, которые жаловались, что телевидение рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на линии фронта и падающую поддержку Украины со стороны Запада.
