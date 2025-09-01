Почти 40% украинцев не доверяют телемарафону.

Такие данные нового опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Ещё 18% так или иначе доверяют государственному телевидению, а 43% не дали ответа.

Лидером по доверию среди источников получения информации являются телеграм-каналы – им доверяют 29% опрошенных.

Мессенджер Telegram в целом является главным источником информации для украинцев – его регулярно читают 52% украинцев, на втором месте со значительным отставанием видеосервис YouTube – 32%. Телемарафон находится на четвертом месте с 25%.

Напомним, в прошлом году большая часть опрошенных социологами украинцев высказались о необходимости закрыть телемарафон единых новостей.

Также американская газета The New York Times публиковала критический материал об украинском телемарафоне. В частности, в статье приводилось мнение зрителей, которые жаловались, что телевидение рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на линии фронта и падающую поддержку Украины со стороны Запада.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.