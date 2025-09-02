Во Львове суд отправил под стражу без права залога подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Это житель Львова Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения. В суде он признался в содеянном.

"Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (Порошенко - Ред.) Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына", – заявил мужчина.

Сцельников добавил, что информация, будто его шантажировали представители спецслужб России, не соответствует действительности. И Парубия он застрелил по собственной инициативе.

"Это моя личная месть украинской власти", – заявил подозреваемый на суде.

"Всё, чего я хочу, — чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Всё. Больше комментариев давать не буду", – заявил подсудимый.

На вопрос "почему именно Парубий?" Сцельников ответил: "потому что он был рядом. Если бы был другой, значит, был бы другой. Если бы я уже был в Виннице, то был бы другой".

О том, что киллер мог убить Парубия не по заказу РФ, а по идеологическим мотивам ранее предполагали и источники "Страны" в правоохранительных органах.

О том, что опубликованная в СМИ версия, что взамен на убийство Парубия российские спецслужбы обещали киллеру передать тело погибшего сына является малоправдоподобной, вчера писала и "Страна".

Теперь ее, как видим, опроверг сам подозреваемый.